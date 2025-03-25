«Хорошее отношение к мигрантам находится на минимальных значениях»

В Приволжском федеральном округе в 2024 году сократилось общее количество преступлений, совершенных иностранными гражданами. При этом среди общего числа преступлений, совершенных мигрантами, доля тяжких и особо тяжких увеличилась до 48%. Об этом приволжский полпред Игорь Комаров сообщил 25 марта в Казани на заседании совета по реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов. При этом он отметил значительный вклад иностранных граждан в экономику регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Сегодня на территории ПФО находится более 500 тыс. иностранцев. Мы видим, что миграционные потоки оказывают значительное влияние на экономическое развитие всех регионов нашего округа. За счет привлечения иностранных работников частично компенсируется дефицит кадров. Набирает темпы академическая миграция. В приволжских вузах регионов учатся почти 82 тыс. иностранцев.

При этом ситуация в сфере миграции формирует риски национальной безопасности. Вовлечение иностранцев в террористическую и экстремистскую деятельность является одной из наиболее серьезных угроз, формируемых миграционными потоками. В ПФО благодаря активным действиям правоохранительных органов миграция не оказывает определяющего влияния на криминогенную обстановку. Растет количество преступлений экономической направленности.

Преступления и случаи антиобщественного поведения иностранцев формируют негативное отношение к ним со стороны местных жителей. Зарубежные информационные площадки пытаются целенаправленно усиливать негативный резонанс вокруг этих событий. За пять лет в регионах ПФО отмечено почти 130 конфликтных ситуаций с участием мигрантов, которые получили информационный резонанс. Показатели хорошего отношения к мигрантам находятся на исторически минимальных значениях. За ограничение въезда мигрантов в Россию выступают 68,5% респондентов в ПФО.

Все это требует от органов власти всех уровней скоординированной работы по формированию эффективной системы госконтроля и управления в сфере миграции. Важно создать эффективную систему контроля, которая позволит регулировать миграционные потоки, обеспечивать безопасность и в то же время помогать тем, кто искренне хочет жить и работать в России, интегрируясь в наше общество.

Необходимо обеспечить экономическую целесообразность трудовой миграции и защиту законных интересов жителей регионов. Также важно создать условия для миграции иностранных граждан, способных к интеграции в российское общество и формирование надежных барьеров для пресечения въезда в Россию членов экстремистских и террористических организаций.