«Сбер» вошел в топ-25 самых дорогих банковских брендов Европы

«Сбер» занял 22-е место в рейтинге 25 самых дорогих банковских брендов Европы и 78-е место в рейтинге Top 500 Banking Brands. Об этом сообщила ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии брендинга Brand Finance.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Стоимость «Сбера», согласно данным опубликованного рейтинга, достигла $4,8 млрд (в 2024 году — $4,4 млрд). В Европе компания опередила норвежский DNB, итальянский Unicredit и нидерландский ABN Amro.

В Brand Finance отметили, что «Сберу» доверяют 110 млн частных и 3,3 млн корпоративных клиентов. Бренд сохранил лидерство среди самых дорогих компаний на российском банковском рынке в 2025 году.

В рейтинге 500 банковских брендов есть еще один российский банк — ВТБ, он занял 263-е место.

В 2023 году «Сбер» тоже вошел в топ-25 и занял 16-е место в рейтинге Brand Finance Global 500. А год назад бренд в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших банков России. Замкнули тройку лидеров ВТБ и Росбанк.