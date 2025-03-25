В Москве простились с поэтом Вадимом Жуком

В храме Николая Чудотворца в Новой Слободе прошла церемония прощания с поэтом Вадимом Жуком, сообщает корреспондент ТАСС. Тело поэта кремируют, а прах увезут в Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

На церемонию прощания пришли десятки людей — родные и друзья писателя, в том числе композитор Максим Дунаевский, режиссер Юрий Норштейн, актер Сергей Лосев и писатель Александр Гельман. «Вадим был поэтом, и поэтом во всем. Он обладал потрясающей способностью находить рифмы. И был настоящим представителем культуры: не просто искусства, а именно культуры»,— сказал на церемонии господин Норштейн.

Господин Дунаевский назвал поэта «легким человеком». «Музыка его жизни была легкой и красивой. Она останется в наших сердцах надолго. И этот замечательный человек оставил о себе долгую и хорошую память»,— сказал он.

«Мне кажется, что я смотрю какой-то спектакль. Вадим любил удивлять и веселиться. Мне все время кажется, что вот он сейчас встанет и скажет: "Все прошло отлично, поехали домой". А я ему скажу: "Вадим, ты придумал очень плохой спектакль". И мы поедем домой»,— сказала супруга поэта Марина Курчевская.

Вадим Жук умер 20 марта в возрасте 78 лет в Суздале. Там он должен был вести церемонию открытия фестиваля анимации «Суздальфест». Господин Жук был автором либретто мюзиклов, оперетт, театральных вечеров, сценариев к мультфильмам, а также единственным худруком театра-студии «Четвертая стена», спектакли которого показывались по телевидению. Вместе с Михаилом Жванецким вел передачу «Простые вещи». Господин Жук играл в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского.

Полина Мотызлевская