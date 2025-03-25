Высоковольтную ветку «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2» отключили из-за атаки БПЛА
Высоковольтная линия «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2» была временно отключена из-за атаки беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Беспилотники атаковали филиал ПАО «Россети» в Краснодарском крае. Это привело к отключению линии напряжением 500 киловольт, но благодаря оперативным действиям персонала последствия были предотвращены.
В ведомстве отметили, что действия сотрудников помогли избежать негативных последствий для потребителей электроэнергии.