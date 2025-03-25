Крупный петербургский застройщик стал совладельцем липецкого стекольного завода

Петербургская группа компаний «ЛСР» через ООО «ЛСР» стала владельцем 1% липецкого стеклозавода ООО «ЧСЗ-Липецк». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ в середине марта. С 2018 года эта доля принадлежала ООО «РСХБ-Финанс».

Еще 99% «ЧСЗ-Липецк» по-прежнему у вологодского ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» (85,36% владеет Давид Джалагония, 13,64% — Елена Бучина, 1% — ООО «РСХБ-Финанс»).

ООО «ЧСЗ-Липецк» — первый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк». По данным ОЭЗ, объем инвестиций компании составляет 6,6 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЧСЗ-Липецк» было зарегистрировано на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в июне 2006 года. Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий. Уставный капитал — 1,4 млрд руб. По итогам 2023 года общество получило выручку в 6,1 млрд руб. и чистую прибыль в 2,5 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 4,5 млрд и 167 млн руб. Директор — Андрей Рюмин. «Группа ЛСР» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, она занимается строительством, производством стройматериалов, добычей и переработкой нерудных ископаемых, управляет коммерческой и санаторной недвижимостью.

Об экологических нарушениях на стекольном заводе — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова