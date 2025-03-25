Чистая прибыль «Ижводоканала» выросла на 21,1% в 2024 году

Чистая прибыль ООО «Ижводоканал» составила 821 млн руб. в 2024 году, что на 21,1% или 143,2 млн больше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах Ижевского предприятия на «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании при этом увеличилась на 13,6% за год, до 3,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа "Центр" Фото: Медиагруппа "Центр"

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ижводоканал» было зарегистрировано в Ижевске в 1993 году. Как указано на сайте компании, «Ижводоканал» снабжает водой более 600 тыс. жителей города. На балансе «Ижводоканала» свыше 1,1 тыс. водопроводных сетей и около 800 км сетей водоотведения, более 80 насосных станций, два крупных водозабора из поверхностных источников и другие объекты.

18 марта «Ъ-Удмуртия» писал, что генеральный директор «Ижводоканала» Дмитрий Муханов покинул свой пост, который занимал с марта 2021-го. Исполняющим обязанности руководителя назначили замдиректора по строительству и реконструкции в организации Альберт Ромашко.

В ноябре 2024 года стало известно, что «Ижводоканал» закупит средства противодействия БПЛА за 9,2 млн руб. в связи с «реальной угрозой повреждения» на фоне боестолкновений в приграничных районах РФ и атак по важным объектам в соседних регионах.