Дмитрий Муханов покинул должность руководителя «Ижводоканала» в Ижевске

17 марта директор «Ижводоканала» Дмитрий Муханов покинул пост, сообщает пресс-служба компании. И.о. руководителя стал замдиректора по строительству и реконструкции в организации Альберта Ромашко. «У меня сегодня последний рабочий день на "Ижводоканале". Действие контракта завершилось»,— заявил господин Муханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Дмитрий Муханов стал директором в марте 2021 года. Муханов с 1997 по 2009 год работал на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ). 9 лет возглавлял ООО «Энергоремонт» в Глазове. также работал в строительной отрасли на предприятии Росатома и других объектах.