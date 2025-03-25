В Шахтах тушат крупный ландшафтный пожар

В Шахтах Ростовской области тушат ландшафтный пожар площадью более 1 тыс. кв. м. Возгорание сухой растительности произошло 25 марта в районе улиц Столичная и Фадеева, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сухая трава и камыш загорелись в районе Фадеева. Огонь заметили местные жители и в 12:29 позвонили в ЕДДС-112.

На месте происшествия работают 21 пожарный и семь единиц спецтехники. По данным МКУ города Шахты, из-за сильного ветра есть угроза распространения огня на ближайшие садовые участки.

По состоянию на 14:27 огонь локализован, но пожарные продолжают работать на месте ЧП, чтобы исключить повторное возгорание.

Валентина Любашенко