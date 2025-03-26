В Казани цена квадрата в новостройке составила более 236 тыс. рублей

Стоимость одного квадратного метра в новостройках Казани в марте составила 236 тыс. руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

За месяц цена за квадратный метр жилья увеличилась на 1,1%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке за февраль составила 12,3 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Казани медианная цена трехкомнатных квартир в марте 2025 года снизилась на 4,2% за месяц и составила 16,4 млн руб.

Дарья Сайфиева