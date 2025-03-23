Медианная цена трехкомнатных квартир в марте 2025 года снизилась на 4,2% за месяц и составила 16,4 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость трехкомнатных квартир в новостройках Казани снизилась на 4,2% за месяц

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Стоимость трехкомнатных квартир в новостройках Казани снизилась на 4,2% за месяц

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость квадратного метра трехкомнатных квартир — около 214 тыс. руб. (-0,2% за месяц, +5,1% с декабря 2024 года). Количество доступных для покупки трехкомнатных квартир в новостройках Казани увеличилось на 11,2% по сравнению с концом 2024 года. Доля таких квартир в общем предложении новостроек в марте 2025 года составляет 17,5%.

Рост предложения, в том числе за счет выхода на рынок более дорогих трехкомнатных квартир, привел к увеличению стоимости квадратного метра и медианной цены относительно конца 2024 года. Трехкомнатные квартиры пользуются спросом у узкой категории покупателей: это большие семьи, представители творческих профессий (инфлюенсеры, блогеры, артисты) с высоким уровнем дохода, а также покупатели старшего возраста.

Доля просмотров объявлений о продаже трехкомнатных квартир в феврале 2025 года составила 18,3%, что выше, чем у студий (11,8%). Наиболее популярными остаются двухкомнатные (37,8%) и однокомнатные квартиры (29,3%).

Влас Северин