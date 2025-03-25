Пермская судоверфь завершит модернизацию производства в этом году

ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) подвело промежуточные итоги модернизации производства, ведущейся в рамках национального проекта «Производительность труда». На предприятии уже запущен в эксплуатацию автоматический кромкорез и установка термической резки листа. На очереди монтаж еще 18 единиц оборудования, которые приобретаются при поддержке Фонда развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«В рамках модернизации у нас появится пять новых ворот, в том числе уже обновлены главные ворота эллинга. Параллельно идет ремонт в третьем и четвертом пролетах заготовительного участка — совсем скоро мы запустим его в эксплуатацию. Идут работы по ремонту и утеплению фасадов и обновлению офисных помещений»,— рассказал генеральный директор ООО «Пермская судоверфь» Николай Малухин. Планируется, что модернизация производства завершится в текущем году.

Напомним, пермская судоверфь была воссоздана по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей в последние годы ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». Имущество передали в собственность зарегистрированного в июле 2021 года ООО «ПСВ». Учредителями этого общества на данный момент выступают Фонд развития Пермского края (ФРПК) (75%) и ООО «Эмпериум» (25%). Предприятие может строить суда различного назначения: грузовые, пассажирские, специального назначения и вспомогательные, а также плавучие объекты. Судоверфь реализует полный цикл строительства и подготовки судна к спуску на воду: от разработки проекта до сборки готовых конструкций, установки оборудования, его настройки и отладки.