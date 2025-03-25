Более 1,5 тысячи единиц новой техники закупили нижегородские аграрии в 2024 году

В течение 2024 года аграрные компании Нижегородской области приобрели свыше 1,5 тыс. единиц сельскохозяйственного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Среди крупных приобретений — 193 трактора, 52 комбайна для уборки зерновых и 29 кормоуборочных комбайнов, а также 390 единиц различного навесного и прицепного оборудования, включая косилки и бороны. Кроме того, фермеры закупили пресс-подборщики, погрузчики, автоматизированные системы доения и другие виды техники.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николая Денисова, госпрограмма «Развитие АПК Нижегородской области» компенсирует до 50% затрат на покупку техники. В 2024 году на эти цели выделили 742 млн руб., что позволило субсидировать покупку 648 единиц техники.

Субсидии можно получить и в случае покупки техники за счет собственных средств, и по договору лизинга. При содействии АО «Росагролизинг» в 2024 году агропредприятия региона получили 207 единиц техники на общую сумму 1,2 млрд руб.

По данным минсельхоза, на начало 2025 года в сельскохозяйственных организациях области есть более 6 тыс. тракторов, 1,6 тыс. зерноуборочных и 430 кормоуборочных комбайнов, а также 11 тыс. почвообрабатывающей, посевной и кормозаготовительной техники.

Анастасия Титова