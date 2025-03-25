Эксперт: Рекламные цены новостроек в Петербурге отличаются от реальных на 23%

Стоимость квадратного метра в строящихся домах в Санкт-Петербурге составила 270 тыс. руб. При этом реальная цена ниже почти на 23% — 220 тыс. руб., сообщает РБК со ссылкой на менеджера по работе с ключевыми клиентами «Циан» Шынара Мухамбетова.

Как утверждает господин Мухамбетов, на разницу в стоимости жилья влияет несколько факторов. В первую очередь то, что сделки заключаются в более дешевых проектах. Второй момент — количество скидочных предложения от застройщиков, которые влияют на конечную стоимость.

Эксперты «Циан» отмечают, что в феврале 2025 года на стадии отделки было продано 25% квартир, на стадии строительства верхних этажей дома —28%, нижних — 26%, котлована — 21%. Год назад, в феврале 2024-го, на финальной стадии отделки продавалось 20% квартир, верхних этажей — 14%, нижних — 34%, котлована — 32%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что площадь нежилых помещений в новостройках Петербурга за пять лет выросла на 10%. В феврале 2025 года на каждую квартиру в новостройке в среднем приходилось 33 кв. метра нежилых помещений против 30 кв. м в феврале 2020-го.

Кирилл Бевзюк