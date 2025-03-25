По делу воронежского политтехнолога Романа Жогова могут сменить потерпевшего

В Центральном райсуде Воронежа прошло очередное заседание по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении депутата гордумы («Единая Россия») и политтехнолога Романа Жогова. На нем сторона обвинения ходатайствовала о повторном допросе бывшего коллеги подсудимого и потерпевшего Александра Провоторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов во время одного из заседаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роман Жогов во время одного из заседаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На прошлом заседании сторона защита ходатайствовала о возращении дела в прокуратуру. Напомним, господина Жогова обвиняют в том, что в 2010 году он добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод вице-спикера Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование реготделения партии, и опасаясь, что в случае отказа он сам не будет допущен до выборов. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает причиненным потерпевшему ущербом. Сам Роман Жогов отрицает вину, настаивая, что после его обращения к видному партийцу Юрию Волину Провоторов сам предложил трудоустроить его супругу, из-за чего был освобожден от регулярных взносов в партийный фонд. Зарплата жены, по словам политтехнолога, была по факту его надбавкой за работу на выборах.

Как заявила защита подсудимого в ходатайстве о возврате дела прокурору, Александр Провоторов не может быть потерпевшим, так как зарплата супруги Романа Жогова выплачивалась со счетов юридического лица. После рассмотрения документа в прокуратуре решили, что в данном случае потерпевшим действительно должно быть признано само предприятие. В связи с этим прокурор попросила суд отложить заседание, чтобы снова допросить Провоторова по поводу его позиции об ошибочном наделении его процессуальным статусом и допросить представителя завода.

«Сегодня мы от прокуратуры услышали новую идею уголовно-процессуального кодекса РФ. Вместо заключения по предъявленному ходатайству мы услышали ходатайство на ходатайство. По моему мнению, это ходатайство не может быть рассмотрено, так как в ходатайстве защиты содержатся не только тот довод, о котором сказал государственный обвинитель, но и ряд других доводов», — сказал адвокат Романа Жогова Николай Алимкин.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил заседание до 31 марта. На нем ожидается выступление Александра Провоторова, который сейчас находится в отпуске.

Сергей Толмачев