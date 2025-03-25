ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды в размере 541 руб. на акцию

Совет директоров (СД) ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату итоговых дивидендов по результатам 2024 года в размере 541 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 3 июня 2025 г. Последний день для покупки бумаг компании — 2 июня.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на годовом очередном общем собрании акционеров (ГОСА), которое состоится 15 мая. Голосование будет совмещено с заочным. 16 мая будет проведено повторное ГОСА, если первое не состоится из-за отсутствия кворума. Лиц, имеющих право на участие в ГОСА и повторном собрании, определят 21 апреля.

«В повестку дня Собрания включены восемь вопросов, в частности вопрос об утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о распределении прибыли»,— сказано в пресс-релизе компании.

Базой для выплат акционерам ЛУКОЙЛа служит показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF). Согласно политике компании, на дивиденды должно направляться не менее 100% от этого показателя, однако в последние годы к сумме применялись дополнительные корректировки.

Уставный капитал ЛУКОЙЛа состоит из 692 865 762 акций. Промежуточные дивиденды компании за девять месяцев 2024 года составили 514 руб. на акцию.