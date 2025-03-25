СК возбудил 7 уголовных дел о взятках в МТУ Ространснадзор

В отношении граждан, передававших деньги должностным лицам МТУ Ространснадзора по ЮФО для содействия водителям в сдаче экзаменов на допуск к перевозке опасных грузов, возбуждены уголовные дела Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году была пресечена деятельность заместителя начальника управления разрешительной деятельности МТУ Ространснадзора по ЮФО и работника частного образовательного учреждения, организовавших схему получения незаконных средств. Возбуждено 12 уголовных дел по статьям 290 («Получение взятки»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 292 («Служебный подлог» УК России).

Региональное управление ФСБ передало материалы оперативно-розыскной деятельности Следственному управлению СК России по Ростовской области, что привело к возбуждению семи уголовных дел по статье 291 («Дача взятки»). Среди фигурантов — четверо граждан, включая водителей и руководителей предприятий, которые передавали деньги за получение свидетельств ДОПОГ. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Николай Аксенов