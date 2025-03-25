«Алюминий металлург Рус» в 2024 году отгрузил продукции на 25 млрд рублей

В 2024 году Белокалитвинский производитель алюминиевых элементов для авиастроения — «Алюминий Металлург Рус» —отгрузил продукции на 25,4 млрд руб., сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Полуфабрикаты завода востребованы не только в России, но и в странах СНГ и Юго-Восточной Азии.

В 2024 году на модернизацию производства было направлено более 1 млрд руб. В планах на 2025 год — инвестировать 4 млрд руб. В результате апгрейда на производстве появилось более 200 новых рабочих мест, численность занятых выросла почти до 2,7 тыс. человек.

АО «Алюминий Металлург Рус» — один из ключевых игроков на рынке производства алюминиевых полуфабрикатов ответственного назначения — прежде всего листов и тонких плит для авиационной и космической отраслей, а заказы на изготовление продукции сформированы на несколько лет вперед.

Валентина Любашенко