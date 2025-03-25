Жителя Батайска будут судить за убийство 59-летнего знакомого

В Батайске завершено расследование дела о поножовщине с летальным исходом. 26-летний местный житель предстанет перед судом за убийство своего знакомого, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ по Ростовской области Фото: МВД РФ по Ростовской области

Убийство произошло 3 января 2025 года. В ходе ссоры со своим 59-летним знакомым подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему удары кухонным ножом в область груди и живота. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Николай Аксенов