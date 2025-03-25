Лавров: нежелание США слушать Россию стало колоссальной ошибкой Байдена

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что экс-президент США совершил колоссальную ошибку, отказываясь слушать Россию и настаивая на членстве Украины в НАТО. Он добавил, что подходы Европы по этому вопросу противоречит позиции действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Трамп сказал четко, что про НАТО надо забыть и нечего было даже эту тему ворошить, но Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Россию, настаивая, что Украина будет в НАТО, создавая тем самым нам неприемлемые угрозы»,— сказал Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

Как уточнил глава МИДа, Дональд Трамп и чиновники его администрации неоднократно заявляли о том, что сейчас «идут предварительные проговоры параметров окончательного урегулирования» конфликта и Украине «про НАТО надо забыть». Власти Евросоюза, по его словам, требуют вооружать Украину и «даже не заикаться» о том, что она не вступит в альянс.

Власти России называют нейтральный статус Украины одним из условий прекращения боевых действий. Киев подал заявку на ускоренное вступление страны в НАТО осенью 2022 года.

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