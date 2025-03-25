Mantera Supreme планирует открыть туристический сезон в конце апреля

В курортном кластере Mantera Supreme в Сириусе планируют 25 апреля открыть первый туристический сезон. Открытие будет сопровождаться выступлениями Александра Цыпкина, Павла Деревянко, Теоны Контридзе и других артистов, следует из опубликованных компанией данных. Мероприятие также станет финалом фестиваля «Чувства», собравшего более 10 тыс. участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Красной Поляны Фото: пресс-служба Красной Поляны

Как уточнили в компании, курорт Mantera Supreme уже принимает гостей, а с конца апреля начнут работу полный номерной фонд, а также различная инфраструктура: гастрономические пространства, двухуровневый спа-комплекс, 11 бассейнов и собственный парк. Проект входит в состав курортного кластера площадью более 60 тыс. кв. м, сформированного также резиденциями Mantera Residence и прилегающей территорией. В декабре 2024 года здесь прошло техническое открытие.

По случаю старта первого курортного сезона компания планирует провести ряд мероприятий. На них выступят, в частности, известные артисты.

Генеральный менеджер отеля Юлия Капралова отмечает, что курортный сезон 2025 года может стать рекордным: Сириус и Большой Сочи ожидают свыше 8 млн туристов. В высокий сезон на курорте планируют создать почти 1,3 тыс. новых рабочих мест.

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