«Вахт-Сервис» получит землю в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии для базы отдыха

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии реализуют инвестпроект по строительству базы отдыха под названием «Канифольный», следует из соответствующего распоряжения главы республики от 21 марта. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НСПД Фото: НСПД

Земельный участок площадью 24,4 тыс. кв. м. передадут в распоряжение ООО «Вахт-Сервис» в аренду без проведения торгов. Участок относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного пользования — туристическое обслуживание. Кадастровая стоимость участка — 3,3 млн. руб. «Канифольный» будет находиться рядом с базами отдыха «Селычка», «Радуга» и «Энергетик».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вахт-Сервис» было зарегистрировано в Ижевске в 2022 году. Руководитель и бенефициар предприятия — Тимофей Волков. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля одеждой. Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 335 тыс. руб. при выручке 1,9 млн.