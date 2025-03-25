«Вахт-Сервис» получит землю в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии для базы отдыха
В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии реализуют инвестпроект по строительству базы отдыха под названием «Канифольный», следует из соответствующего распоряжения главы республики от 21 марта. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Фото: НСПД
Земельный участок площадью 24,4 тыс. кв. м. передадут в распоряжение ООО «Вахт-Сервис» в аренду без проведения торгов. Участок относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного пользования — туристическое обслуживание. Кадастровая стоимость участка — 3,3 млн. руб. «Канифольный» будет находиться рядом с базами отдыха «Селычка», «Радуга» и «Энергетик».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вахт-Сервис» было зарегистрировано в Ижевске в 2022 году. Руководитель и бенефициар предприятия — Тимофей Волков. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля одеждой. Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 335 тыс. руб. при выручке 1,9 млн.