В Ростовской области газифицируют более тысячи населенных пунктов

В Ростовской области планируется газификация более 1 тыс. населенных пунктов с охватом почти 36 тыс. домовладений. В этом году газ начнет поступать в 4,5 тыс. из них, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что регион успешно реализует программу социальной газификации, инициированную президентом Владимиром Путиным и занимает лидирующие позиции в России по этому направлению.

Для упрощения участия жителей в программе в области приняты меры для снижения затрат: компенсация составляет 100 тыс. руб. К категориям, имеющим право на получение компенсации, добавлены участники войн и узники фашизма, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пожилые граждане, малоимущие и участники специальной военной операции вместе с их семьями. За первые три месяца 2024 года поддержкой воспользовались 440 человек, включая 29 военнослужащих и членов их семей.

Обеспечение жителей газом является приоритетной задачей для властей Ростовской области, и работа в этом направлении будет продолжаться.

Тат Гаспарян