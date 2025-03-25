Таможня аэропорта Сочи в 2024 году изъяла 25 млн рублей валюты

В 2024 году таможенный пост аэропорта Сочи зафиксировал рост нарушений, связанных с незаконным перемещением наличных денежных средств. По данным ведомства, сумма изъятой валюты превысила 25 млн руб., что втрое больше показателей 2023 года. Всего было возбуждено 874 дела об административных правонарушениях, что на 47% превышает прошлогодний уровень. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сотрудники таможни выявили 115 случаев незаконного вывоза наличности и возбудили три уголовных дела. Чаще всего нарушители пытались вывезти валюту в Турцию, Узбекистан, ОАЭ, Израиль и Грузию. Напомним, что с марта 2022 года действует запрет на вывоз из России наличных средств в иностранной валюте, если их сумма превышает 10 тыс. долларов США.

Кроме того, в 2024 году сотрудники таможни выявили 67 фактов незаконного перемещения табачной продукции физическими лицами. Изъято около 170 тыс. единиц изделий, включая сигариллы, сигары, стики, а также более 22 кг насвая и табака. В 2023 году объем изъятой продукции составил 16 тыс. единиц. Ввоз без декларирования допускается в пределах 200 сигарет, 50 сигар, 200 стиков или 250 г табака на одно лицо старше 18 лет.

Таможня также выявила 141 случай незаконного ввоза коммерческих партий товаров, оформленных как личные вещи. Изъято более 137 тыс. товаров коммерческого назначения. Согласно правилам, при авиаперевозках гражданам разрешено ввозить на территорию ЕАЭС товары стоимостью до 10 тыс. евро и весом не более 50 кг без уплаты пошлин. При превышении лимита требуется декларирование с оплатой пошлины в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх нормы.

Вячеслав Рыжков