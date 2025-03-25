Спортивное долголетие

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о самых возрастных победителях и призерах Игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Чусовитина на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Фото: Lindsey Wasson / Reuters Оксана Чусовитина на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Олимпийские игры всегда были главным турниром для многих видов спорта. Исключения, конечно, есть, но звание олимпийского чемпиона до сих пор остается в спортивном мире почти королевским титулом. Поэтому те атлеты, которые смогли добиться здесь золотых медалей, да еще и в зрелом возрасте, становятся легендами. Одна из таких спортсменок пишет свою невероятную историю прямо сейчас. Гимнастке из Узбекистана Оксане Чусовитиной 49 лет. И она собирается выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. И не просто выступить — гимнастка планирует победить. Причем ее претензии на титул вполне обоснованы.

В марте этого года Чусовитина выиграла этап Кубка мира в опорном прыжке. У нее уже есть золото Игр в Барселоне 1992 года. Тогда Оксана выступала за объединенную команду республик бывшего СССР. Но она хочет завоевать золото для Узбекистана, и если это произойдет, спортсменке будет около 53 лет. Нам остается только затаить дыхание. Хотя это достижение не будет абсолютным возрастным рекордом, так как американская лучница Элиза Поллок стала олимпийской чемпионкой аж в 64 года, так же как шведский стрелок Оскар Сван, который взял золото стрельбе в том же возрасте. Но это все было в начале XX века.

В новейшей же истории Олимпиад самым возрастным победителем стал британский всадник Ник Скелтон. Он взял золото в Рио в 2016-м, когда ему исполнилось 58 лет. Самым же возрастным олимпийским чемпионом из России стал в 2000 году в Сиднее Сергей Алифиренко. У него золото в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м. Атлету в тот момент исполнился 41 год и 244 дня. Побить этот рекорд никому из наших соотечественников не удавалось. По крайней мере, пока. Возможно, после вынужденной паузы, которую пришлось взять нашим атлетам в последние годы, опытные спортсмены покажут миру свой запредельный уровень.

Владимир Осипов