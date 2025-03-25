Воронежский «Навастрой» построит дорогу к липецкому семеноводческому центру

Воронежское ООО «Навастрой» выиграло контракт на строительство подъездной дороги длиной 1,06 км к ООО «Селекционно-семеноводческий центр “Семенной Стандарт”» в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. Это следует из конкурсной документации.

Подрядчик получил контракт по начальной цене в 57,3 млн руб. В открытом конкурсе принимали участие еще три компании, которые были готовы выполнить работу за меньшую сумму.

Согласно заключенному контракту, с 1 мая до 31 августа этого года компания обязана подготовить территорию строительства, выполнить земляные работы, положить дорожную одежду, установить бортовой камень, устроить тротуар, водоотводные сооружения, призмы сопряжения с существующей улично-дорожной сетью и застройкой, пересечения и примыкания, наружное освещение.

Гарантийный срок на разные элементы дороги составляет от пяти до восьми лет.

По данным Rusprofile, ООО «Навастрой» зарегистрировано в 2008 году в Воронеже для строительства автодорог и автомагистралей. Уставной капитал — 15 млн руб. Гендиректор и владелец 60% — Наири Нахатакян. Еще 40% принадлежат Верануш Нахатакян. В 2024 году выручка компании составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 396 млн руб.

Липецкое ООО «Селекционно-семеноводческий центр "Семенной стандарт"» заявило о планах построить селекционно-семеноводческий центр в Липецкой области прошлым летом. Планировалось, что объем вложений в проект составит 1,1 млрд руб. Первую очередь предприятия хотели запустить во второй половине 2024 года.

На прошлой неделе губернатор Андрей Клычков рассказал, что Орловская область ведет переговоры с федеральным центром о выделении 15 млрд руб. на западный обход Орла.

Юрий Голубь