Орловская область просит у центра 15 млрд на завершение западного обхода Орла

Орловская область ведет переговоры с федеральным центром о выделении 15 млрд руб. на западный обход Орла. Об этом рассказал на пресс-конференции 19 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, именно столько необходимо для завершения строительства западного обхода не в 2027-м, как планировалось ранее, а в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Западный обход Орла пытаются построить уже не первый год. Изначально работы планировала провести «Русская холдинговая компания» (РХК). Компания рассчитывала создать 15 км платной дороги за 3,2 млрд руб. Однако в 2021 году губернатор Андрей Клычков заявил, что РХК не выполнила свои обязательства, и власти расторгли соглашение с подрядчиком.

Подряд на разработку рабочей документации для строительства западного обхода Орла в прошлом году получило воронежское ООО «Центр-дорсервис», занимавшееся созданием предпроектной и проектной документации по объекту. Компания была единственным участником конкурса, она не стала снижать начальную цену контракта в 121,3 млн руб.

В конце прошлого года торги на право обновить один из участков обхода Орла выиграло московское АО «Дорожно-строительная компания "Автобан"». Компания обошла одного участника конкурса, не снижая начальную цену подряда в 15,5 млрд руб. Подрядчику предстоит обновить участок федеральной трассы М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной до автомобильной дороги Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Белоруссия на участке обхода Орла. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Юрий Голубь