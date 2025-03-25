«Будущее за морскими перевозками»

Минтранс с участием региональных властей и бизнеса обсуждает возможность запуска регулярного прибрежного сообщения в Черном море. В прошлом году в Азово-Черноморском бассейне действовали скоростные пассажирские перевозки по направлениям Сочи — Анапа — Сочи и Новороссийск — Геленджик — Сочи. Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян считает, что возобновление навигации в 2025 году как никогда актуально.

Алексан Мкртчян

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«Конечно, эти перевозки будут очень популярны, так как время в пути из Адлера, например, в Ялту, Новороссийск или Анапу может заметно сократиться. Летом на южных трассах нереальные пробки из-за узкого дорожного полотна в Джубге, Туапсе, Лазаревском и других местах, а также из-за увеличения трафика (за счет растущего турпотока). Плюс сама дорога из Сочи неудобная, серпантин. Конечно, удобнее сесть на быстроходный катер и за три часа добраться из точки А в точку Б, еще и насладиться морской прогулкой. Мы же понимаем, что пока не решена проблема с пробками, а в ближайшие пять лет она решена не будет, необходим какой-то альтернативный транспорт.

Каждый год мы принимаем все больше и больше туристов. 15 млн туристов приехали, и Краснодарский край задыхался, теперь мы ждем 20 млн туристов, а между тем дороги ни на один квадратный сантиметр не расширились. Аэропорты, кроме сочинского, закрыты, авиа- и железнодорожные билеты дорожают. Для семьи из четырех-пяти человек стоимость поездки неподъемная, соответственно, люди едут на автомобилях, трафик растет. Так что пока между Новороссийском и Сочи не сделают широкую четырехполосную дорогу, а ее в ближайшие годы, как я уже сказал, не сделают, необходимы альтернативные варианты. И здесь морские перевозки становятся настоящим спасением. За ними будущее».