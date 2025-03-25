Уроженца Перми приговорили к 13 годам колонии за государственную измену

Московский городской суд признал уроженца Перми виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Ранее сотрудники краевого УФСБ установили, что несогласный с проведением специальной военной операции (СВО) уроженец Перми, используя открытый на свое имя банковский счет, перевел деньги Национальному банку Украины с целью оказания финансовой помощи иностранным военнослужащим. Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Приговор вступил в законную силу. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.