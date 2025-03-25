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Руководитель горимущества города Шахты Андрей Салимов уволился

Председатель комитета по управлению имуществом города Шахты Андрей Салимов покинул свой пост. Об увольнении чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Администрация города Шахты

Фото: Администрация города Шахты

Причины увольнения пока не раскрываются, но одна из версий связана с конфликтом между господином Салимовым и новой главой администрации Людмилой Овчиевой.

Андрей Салимов возглавил комитет в октябре 2023 года, сменив Андрея Юрьева. До этого он работал в юридическом отделе администрации Новошахтинска с 2001 по 2009 годы и занимал должность заместителя директора БТИ в Шахтах с 2011 по 2020 годы. С 2020 по 2023 годы Салимов был директором ООО «Бюро деловых услуг».

Николай Аксенов

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