Британские компании могут удовлетворить половину спроса страны на нефть и газ

Британская ассоциация офшорных производителей нефти и газа Offshore Energies UK заявила, что британские компании могут удовлетворить до половины спроса страны на нефть и газ за счет внутреннего производства. Об этом сообщает Financial Times. Представители ассоциации подчеркнули, что такое возможно «при правильных условиях для ведения бизнеса», которые означают сокращение зависимости от импорта энергоносителей в Британию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Offshore Energies UK отмечает, что местные компании готовы произвести 4 млрд баррелей нефтегазового эквивалента из 13-15 млрд, прогнозируемых к 2050 году. Однако работающие в Северном море британские нефтегазовые компании, по мнению ассоциации, могут дополнительно принести еще 2-3 млрд баррелей, если для инвестиций в этот сектор будут созданы привлекательные условия.

Евгений Хвостик