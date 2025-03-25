В Генпрокуратуре обвинили нежелательные НПО в вовлечении россиян в терроризм

Часть неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными, занимаются вовлечением россиян в терроризм. Они также поддерживают действующих за рубежом экстремистов, заявил начальник управления Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нежелательные организации активно поддерживают действующих за рубежом экстремистов и террористов, которыми создаются все новые способы вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, в большинстве случаев это происходит через интернет»,— сказал господин Хохлов в Совфеде (трансляцию заседания вела пресс-служба Совфеда).

Так, некоторые НПО, по его словам, создают ресурсы для вербовки россиян на сторону противника, организации взрывов и поджогов зданий госорганов, а также сбора средств для ВСУ. Например, в Telegram-каналах созданного за рубежом проекта «Останови вагоны» призывали к разрушению транспортной инфраструктуры России, добавил представитель Генпрокуратуры.

Всего с начала 2025 года Генпрокуратура признала нежелательными 18 иностранных организаций. Они были нацелены на «подрыв авторитета власти, дискредитацию проводимой российским государством внутренней и внешней политики». Некоторые такие организации, по словам Юрия Хохлова, распространяли фейковую информацию в интернете.

Сегодня, 25 марта, Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации The European Leadership Network. По данным ведомства, эта организация финансируется НАТО.