Межрегиональный ИТ-форум проведут в Прикамье

Партийный проект «Цифровая Россия» при поддержке минсвязи Пермского края, фонда «Цифровая долина Прикамья» и ИТ-компании «ИВС» проведет ИТ-форум, посвященный импортозамещению и достижению технологической независимости.

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Форум пройдет 3 апреля 2025 года на площадке «Пермь ЭКСПО». Участие в мероприятии примут свыше 500 отраслевых экспертов из государственного сектора, ИТ-бизнеса и профильных некоммерческих организаций.

На площадке форума будет работать несколько тематических секций. Пленарное заседание будет посвящено достижению технологической независимости. Бизнес и власть обсудят актуальные вопросы и вызовы, стоящие перед Россией в сфере достижения цифрового суверенитета. Участники представят результаты программ по ИТ-импортозамещению в государственном и корпоративном секторах и обсудят эффективность текущих механизмов поддержки инновационных продуктов в сфере ИТ.

Помимо этого, будут рассмотрены примеры успешных проектов и инициатив, направленных на снижение зависимости от импорта технологий и материалов. Цель пленарной дискуссии – формирование рекомендаций для корректировки стратегий ИТ-импортозамещения в бизнесе и государственном секторе.

Помимо пленарной дискуссии пройдут профильные круглые столы, посвященные отдельным аспектам внедрения и популяризации российских технологий. В повестке форума также – заседание экспертного совета по противодействию идеологии терроризма при антитеррористической комиссии в Пермском крае. Участники заседания обсудят новые подходы в профилактике терроризма, включая образовательные инициативы и социальные проекты, направленные, прежде всего, на молодых людей.

На площадке форума пройдет выставка ИТ-решений, на которой участники мероприятия смогут ознакомиться с передовыми разработками в области информационных технологий. В демозале производителей ИТ-оборудования будут представлены новейшие устройства и системы, способствующие оптимизации бизнес-процессов. Демозал производителей программного обеспечения и решений в сфере информационной безопасности предложит посетителям ознакомиться с актуальными программными продуктами, гарантирующими защиту данных и предотвращение угроз. В демозале производителей инженерных решений участники смогут познакомиться с отечественными инновациями в сфере инженерии, включая системы автоматизации и управления.

Среди вендоров – участников форума: «Аквариус», Yadro, Systeme Electric, User Gate, «Код Безопасности», «Лаборатория Касперского», VK Tech и Positive Technologies.

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Форум станет уникальной экспертной площадкой по обмену опытом и лучшими кейсами внедрения российских технологий, отмечает депутат Госдумы, член комитета по информполитике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. «Перед ИТ-отраслью сегодня стоят стратегические задачи по импортозамещению, часть из них уже выполнена. Высокая доля основных программных продуктов, к примеру, уже импортозамещена. Более 50% серверного оборудования в настоящий момент занимают отечественные производители. Но далеко не во всех сегментах динамика внедрения отечественных технологий позитивна. Наша задача – выявить стоп-факторы и разработать пути решения возникших трудностей, в том числе за счет анализа регионального опыта и масштабирования лучших практик», – подчеркнул депутат.

По словам заместителя председателя Правительства Пермского края Алексея Черникова, форум станет платформой для диалога между государственными структурами и бизнесом, что крайне важно для внедрения современных ИТ-решений и повышения уровня цифровизации. Возможность обмена опытом и обсуждения успешных кейсов внедрения российских ИТ-продуктов позволит участникам не только узнать о лучших практиках, но и наладить полезные контакты.

«Особое внимание мы уделяем работе Центра обработки данных Правительства Пермского края, в серверном сегменте которого размещено более 50 государственных информационных систем региона, и информационной безопасности. Наработан обширный опыт, которым мы готовы поделиться с коллегами из соседних регионов», – отметил Алексей Черников.

«Единая Россия» запустила партийный проект «Цифровая Россия» в 2022 году для содействия цифровизации страны. В частности, проект направлен на поддержку представителей ИТ-сферы, обеспечение безопасности пользователей интернета, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.

Фонд «Платформа цифровых долин»