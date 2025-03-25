Футболист Трент Александер-Арнольд согласовал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»

Английский защитник Трент Александер-Арнольд, представляющий «Ливерпуль», на правах свободного агента перейдет в мадридский «Реал», сообщает Sky Switzerland. Пятилетний контракт вступит в силу с 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Александер-Арнольд будет получать €15 млн за сезон, а также бонусы за результативность и подписной бонус, эквивалентный «разумной сумме трансфера». В «Ливерпуле» защитник получает €11 млн в год.

Всю карьеру 26-летний Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль», в составе которого провел 349 матчей. Англичанин по разу выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок UEFA и Клубный чемпионат мира. Также является двукратным обладателем Кубка английской лиги.

Таисия Орлова