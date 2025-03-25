Экс-оперативника МВД будут судить за взятку и обман пенсионерки на 12 млн рублей

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Башкирии (с дислокацией в Нефтекамске) Александра Ганеева.

Как сообщили пресс-службы республиканских прокуратуры и МВД, а также регионального следственного управления СКР, экс-полицейский обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2023 года фигурант уголовного дела получил от учредителей компании, занимающейся пассажирскими перевозками, взятку в размере 8 млн руб. «за общее покровительство и информирование о предстоящих проверках, а также за совершение незаконных действий, связанных с организацией проверочных мероприятий в отношении конкурентов». А в феврале-марте 2024 года Александр Ганеев похитил деньги и драгоценные изделия на сумму более 12 млн руб., принадлежащие 62-летней уфимке Галине Маломожновой. Оперативник убедил пенсионерку, что ее «заказали». Получив от нее согласие на участие «в оперативных мероприятиях», он потребовал у уфимки 15 млн руб. Эта сумма, по словам полицейского, была необходима, чтобы задержать с поличным заказчика преступления. Пенсионерка заложила квартиру, дом и автомобиль, оформила кредит, отдала полицейскому золотые украшения. Всего, по данным следствия, Александр Ганеев получил более 12 млн руб. Все это время потерпевшая проживала на «оперативной квартире», носила на себе GPS-трекер и ни с кем не общалась.

Обвиняемый частично признал вину.

Майя Иванова