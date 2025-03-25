Жители Краснодарского края хранят 5,7 тонн цифровых драгметаллов в Сбере

Жители Краснодарского края продолжают активно использовать обезличенные металлические счета для хранения сбережений. В 2024 году они открыли 13,5 тыс. новых счетов, и общее их количество на конец года приблизилось к 51 тыс., следует из аналитических данных Сбера.

В целом накопления клиентов банка в цифровых драгоценных металлах на конец прошлого года составили более 7,1 млрд руб., что на 1,7 млрд руб. больше по сравнению с 2023 годом, рассказали аналитики. Большую часть средств кубанцы вложили в золото — 88% от общей суммы. На втором месте по популярности находится серебро (7%), а третьим в рейтинге является палладий (3%).

По сравнению с 2023 годом, когда жители региона вложили в виртуальные драгметаллы 5,3 млрд руб., интерес к этому инструменту продолжает расти. Количество активных счетов в прошлом году превысило 37 тыс. Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко отметила, что цифровые драгоценные металлы становятся важным инструментом для защиты накоплений от инфляции. Золото по-прежнему остается самым востребованным металлом, однако интерес к другим металлам также возрастает.

Согласно информации аналитиков Сбера, на данный момент жители края хранят в цифровом формате более 5,7 т драгметаллов. В том числе в банке зарегистрировано почти 5 т серебра, 734 килограмма золота и 62 килограмма палладия. Обезличенные металлические счета позволяют избежать необходимости физического хранения и страхования металлов, что делает их удобным и безопасным способом инвестирования для долгосрочной перспективы, отмечают аналитики.