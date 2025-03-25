В Салавате объявлен повторный конкурс на строительство школы за 1,3 млрд рублей

Управление капитального строительства Башкирии назначило на 14 марта повторный конкурс по отбору подрядчика строительства школы в Восточном районе Салавата, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд руб., он будет оплачен из республиканского бюджета. По условиям контракта, работы необходимо завершить до августа 2027 года. Рассчитанное на 1,17 тыс. школьников (47 классов по 25 человек) здание должно быть построено на бульваре Юлаева. Общая площадь четырехэтажного здания составит 18,3 тыс. кв. м

На предыдущий конкурс, назначенный на 24 марта, не поступило ни одной заявки. Цена контракта осталась прежней.

Ранее управление капстроительства объявляло еще два конкурса на строительство школы в Салавате. На первый из них, объявленный в декабре 2022 года, с начальной ценой контракта 759,6 млн руб., не нашлось желающих. На вторую закупку, опубликованную в феврале 2023 года, начальной ценой 760,5 млн руб., поступила одна заявка, но комиссия признала ее не соответствующей условиям конкурса.

Майя Иванова