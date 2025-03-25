На юге РФ возбудили 11 уголовных дел по фактам контрабанды табачных изделий

В 2024 году подразделения Южного таможенного управления (ЮТУ) возбудили 11 уголовных дел по фактам контрабанды табака и табачных изделий, сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни Артур Новиков во время межрегиональной онлайн-конференции «Потенциал регионов в борьбе с нелегальным оборотом подакцизной продукции». Ее «Ъ-Ростов» провел 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках указанных уголовных дел из незаконного оборота изъяли 71,2 тыс. пачек сигарет на сумму 9,3 млн руб. Для сравнения, в 2023 году таможенные органы ЮТУ возбуждили три уголовных дела, изъяли 7,2 тыс. пачек на общую сумму 858,5 тыс. руб.

На внутреннем рынке РФ подразделения таможенного контроля после выпуска товаров таможен ЮТУ во взаимодействии с оперативными подразделениями, а также с территориальными органами Южной транспортной прокуратуры и МВД России за 2024 год и два месяца 2025 года проведено 112 проверочных мероприятий (таможенные осмотры помещений и территорий, таможенные проверки), направленных на выявление табачной продукции, реализуемой с нарушением законодательства.

По словам Артура Новикова. эти меры направлены на выявление изделий из табака, реализация которых идет с нарушением законодательства. В итоге, было изъято из торгового оборота более 216 тыс. единиц табачной и никотинсодержащей продукции (сигареты, табак для кальяна, электронные системы доставки никотина и жидкости для них) без акцизных марок, с несоблюдением действующих правил обязательной маркировки средствами идентификации. По этим фактам возбуждено 62 дела об административных правонарушениях, а также шесть уголовных дел.

Владимир Андреев