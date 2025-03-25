Нижегородский школьник перевел мошенникам 85 тысяч рублей со счета отца

В селе Починки Нижегородской области в отдел полиции обратился отец школьника с заявлением о совершенном в отношении его сына мошенничестве. По данным полиции, злоумышленники выманили 85 тыс. руб., угрожая мальчику, что из-за неуплаты его отцом налогов он не сможет сдать ОГЭ.

Для убедительности с мальчиком по видеосвязи связался неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и показал ему некий документ о возбуждении уголовного дела против его отца. Мошенник запретил мальчику говорить кому-либо о происходящем и сказал, что единственный способ помочь отцу избежать ответственности — отправить деньги ночью, пока тот спит.

Подросток понял, что его обманули, лишь когда мошенник потребовал проделать то же самое со счетами матери. Ущерб мог составить 300 тыс. руб. Пострадавшие вовремя обратились в полицию, несколько операций удалось заблокировать.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), проводится расследование.

Анастасия Титова