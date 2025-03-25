ГК «Элемент» нарастила выручку до 44 млрд рублей за 2024 год

ПАО «Элемент», один из крупнейших разработчиков и производителей электроники в России, по итогам 2024 года нарастило выручку по МСФО на 23%, до 44 млрд руб., следует из отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 56%, до 8,3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 28%, до 11 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как следует из отчетности ГК «Элемент», совокупные инвестиции на реализацию стратегической программы развития, включающие капитальные затраты и выполнение опытно-конструкторских работ по разработке оборудования и технологий, составили 22 млрд руб. Основными направлениями инвестиций за год стали расширение производственных мощностей на предприятиях компании, формирование направления по разработке модулей и блоков для телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники и электрозарядных станций. Также компания инвестировала в запуск серийного производства новых отечественных микроконтроллеров и в разработку технологий для производства микроэлектроники.

ГК «Элемент» была основана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В числе крупнейших активов группы — зеленоградский завод по производству микроэлектроники «Микрон». Весной 2024 года «Элемент» провел IPO на СПБ Бирже, а летом того же года — размещение на Мосбирже.

Татьяна Исакова