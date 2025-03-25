Ярославская областная дума поддержала расширение программы приватизации

Депутаты Ярославской областной думы поддержали планы правительства региона расширить в 2025 году программу приватизации имущества, находящегося в собственности Ярославской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в заксобрании.

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Фото: Ярославская областная дума Заседание Ярославской областной думы

Фото: Ярославская областная дума

Как отметил министр имущественных отношений Николай Здоров, сейчас в план приватизации входят около 30 объектов, большинство из них уже выставлены на торги. Правительство предложило добавить в список еще 31 объект общей стоимостью около 0,5 млрд руб. В ходе торгов цена может вырасти.

В основном в план внесены нежилые здания и отдельные помещения, расположенные практически во всех муниципальных округах области. В ходе обсуждения депутаты отметили, что требуется тщательная проработка вопроса приватизации зданий, которые ранее использовались как объекты социальной сферы.

«В составе вновь предлагаемых к приватизации объектов есть несколько объектов, которые раньше использовались под учреждения социальной сферы. Мы услышали от министерства, что один из объектов сохранит профиль работы, а остальные объекты ранее уже были признаны профильными министерствами как невозможные к использованию по причине их технического состояния»,— сказал председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Максим Вахруков.

Господин Вахруков отметил, что корректировка программы приватизации позволит приблизиться к выполнению плана доходам в 2025 году. В целом на 2025 год министерство запланировало пополнить областной бюджет за счет продажи имущества на более чем 8 млрд руб.

Антон Голицын