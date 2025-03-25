Темпы подачи заявок в Фонд развития промышленности выросли вдвое за два года

Темпы подачи заявок от российских предприятий в Фонд развития промышленности (ФРП) на льготное заемное финансирование с 2022–2023 годов выросли вдвое, заявил директор фонда Роман Петруца. По его словам, в первую очередь кредиты от ФРП получают проекты по импортозамещению и производству критически важной продукции.

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«В этой ситуации мы вынуждены приоритезироваться, на повестке остаются отраслевые планы импортозамещения, перечень критической продукции, новые цели задает национальный проект "Технологическое лидерство"», — перечислил господин Петруца по итогам обсуждения мер поддержки фонда в Госдуме (цитата по ТАСС).

Он также заявил о пользе субсидирования ставки по кредитам в рамках проекта «Кластерная инвестиционная платформа» (КИП). Ее запустили в апреле 2023 года для достижение целей импортозамещения приоритетной продукции. Общий объем бюджета проектов по этому направлению превысил 1 трлн руб.

В декабрьском исследовании аналитиков «Технологий доверия» («ТеДо») говорилось, что более 70% компаний в РФ считают уровень господдержки недостаточным и заинтересованы в ее увеличении. Из опрошенных 90 компаний две трети участников опроса имели опыт господдержки, 77% планировали подать заявку в течение года. Среди конкретных инструментов приоритетны льготные займы ФРП (51%) и территориальные преференциальные режимы (40%).

Подробности — в материале «Ъ» «Господдержка вызвала привыкание».