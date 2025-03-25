TikTok покидает глава маркетинга и рекламы

Руководитель отдела глобальных бизнес-решений TikTok Блейк Чендли покидает компанию, сообщает Adweek. Это как минимум уже восьмая отставка топ-менеджеров TikTok с начала 2025 года, отмечает The Information.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Господин Чендли присоединился к TikTok в 2019 году и отвечал за глобальные продажи рекламы и маркетинг. Он покинет должность 1 апреля, но останется советником компании.

Уход Блейка Чендли связан с реорганизацией компании. Его команда глобальных бизнес-решений объединяется с командой по разработке продуктов для монетизации, которую сейчас возглавляет Уилл Лю. С 1 апреля тот станет главой объединенной команды.

Господин Чендли был одной из ключевых фигур по защите TikTok от запрета в США. В апреле 2024 года Джо Байден подписал закон о блокировке TikTok в случае, если владеющая соцсетью китайская компания ByteDance не продаст бизнес на территории страны до 19 января 2025 года. Новый президент США Дональд Трамп приостановил действие запрета — теперь сделка должна быть совершена к 5 апреля. Администрация президента ведет активные переговоры сразу с несколькими потенциальными покупателями. При этом американские сенаторы призвали Белый дом обратиться к Конгрессу, чтобы перенести крайний срок продажи TikTok.

Кирилл Сарханянц