В Симферополе открыли стихийный мемориал в память о погибшем военкоре «Известий»

В Симферополе появился стихийный мемориал в память о погибшем в зоне боевых действий журналисте «Известий» Александре Федорчаке, сообщил «РИА Новости» гендиректор телерадиокомпании «Крым» Вадим Первых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Чп / Симферополь Фото: telegram-канал Чп / Симферополь

Александр Федорчак учился на факультете журналистики в ТНУ им. В. И. Вернадского, расположенном в Симферополе. После окончания университета работал на канале «Крым 24», в 2022-2023 годах — на телеканале «Звезда». В «Известиях» господин Федорчак начал работать с 2024 года.

«Возле телерадиокомпании "Крым" появился стихийный мемориал в память об Александре, который начал отсюда свой журналистский путь и долгое время был частью нашей команды»,— сказал господин Первых.

Городские Telegram-каналы опубликовали фото мемориала — он состоит из фотографии военкора в черной рамке и двух стоек, накрытых синей тканью. На них лежат красные гвоздики и лампадки.

Господин Первых также сообщил, что крымское отделение Союза журналистов России выступило с инициативой представить журналиста к госнаграде республики — ордену «За верность долгу».

Александр Федорчак погиб 24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в ЛНР. При этом же обстреле погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и трое мирных жителей. Ранения получил 14-летний ребенок и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. В тот же день ранения получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, находившийся в Суджанском районе Курской области.

Полина Мотызлевская