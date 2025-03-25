Автомобиль за 3 млн рублей возглавил список дорогих онлайн-покупок на Кубани

Серебристый JAECOO J7 стоимостью 3 млн руб. стал самым дорогим товаром, приобретенным через маркетплейсы в Краснодарском крае в 2024 году. Также местные жители приобретали дорогостоящие ноутбуки MacBook Pro и телевизор Samsung за 560 тыс. руб, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Wildberries&Russ.

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При этом в регионе наиболее востребованными товарами остаются средства повседневного пользования: косметические маски, кислородные пятновыводители и подгузники. Кроме того, высокие позиции по обороту заняли смартфоны.

В Ставрополье лидирующие позиции среди дорогих покупок заняли ноутбуки MacBook Pro 16 на процессорах М4 и М3 ценой от 200 до 280 тыс. руб. Популярностью также пользовались и игровые лэптопы — Asus ROG Strix Scar за 460 тыс. руб. и MSI Raider за 350 тыс. руб.

Нурий Бзасежев