В феврале в Екатеринбурге было продано порядка 67,2 тыс. кв. м жилых площадей

По итогам февраля в Екатеринбурге было продано максимальное число квартир в новостройках среди всех крупных городов Урала и Западной Сибири по сравнению с январем, за ним следует Тюмень, следует из данных системы мониторинга и аналитики новостроек bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Эксперты сравнили спрос на рынке новостроек в пяти самых активных городах Урала и Западной Сибири, в их число также вошли Новосибирск, Пермь и Челябинск. В аналитику попали квартиры и апартаменты, реализованные от юрлица к физлицу без учета оптовых сделок по договорам долевого участия и договорам уступки. Согласно полученным данным, Екатеринбург лидирует по объему спроса как в количестве сделок, так и в общей площади проданных квартир: в феврале было заключено 1436 сделок (+25% относительно января), продано суммарно 67,2 тыс. кв. м жилых площадей (+27%). Тюмень оказалась на втором месте по объему спроса с 885 лотами в сделках (+8%) и 44,9 тыс. кв. м жилья (+6%).

По средней стоимости лота Екатеринбург оказался на втором месте после Перми — в столице Среднего Урала она составила 7,4 млн руб. (+2%), третье место заняла Тюмень с цифрой 7,3 млн руб. (-2%). При этом в Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра оказалась выше, чем в остальных городах — 157,9 тыс. руб. (+1%), а Тюмень оказалась на четвертом месте: здесь за квадратный метр в среднем просят 146,7 тыс. руб. — относительно января цена почти не изменилась. По этому показателю ее обогнали Новосибирск и Пермь.

Кроме того, Екатеринбург стал лидером по объему валовой выручки у застройщиков: показатель достиг 10,6 млрд руб., увеличившись на 28%. Валовая выручка в Тюмени составила 6,3 млрд руб., продемонстрировав рост на 5%.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что объем жилищного строительства в Свердловской области увеличился на 19% к прошлому году. Сейчас в регионе строится 5,2 млн кв. м жилья, по оценке ЦБ, в ближайшее время строительство будет поддерживаться за счет программ комплексного развития территории (КРТ) в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина