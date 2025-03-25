В Казани Вахитовский районный суд удовлетворил административный иск Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан о запрете онлайн-продажи табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Казани запретил онлайн-продажу табачной продукции по иску Роспотребнадзора

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суд в Казани запретил онлайн-продажу табачной продукции по иску Роспотребнадзора

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для иска стал выявленный в ходе мониторинга интернет-ресурс, предлагающий дистанционную продажу и доставку табачной продукции.

Согласно Федеральному закону № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» розничная продажа табачной продукции разрешена только в магазинах и павильонах. Дистанционная торговля данной категорией товаров запрещена.

По результатам рассмотрения дела размещенная на сайте информация признана запрещенной к распространению в России. Решение суда вступило в законную силу.

Артём Дергунов