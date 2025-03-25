Вечером 25 марта сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Замбией. Предыдущую встречу с Гренадой команда Валерия Карпина выиграла со счетом 5:0. Ждать ли аналогичного счета в этот раз? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сборная Замбии точно сильнее Гренады, хотя назвать эту команду серьезным соперником для россиян все равно нельзя. Букмекерские коэффициенты наглядно показывают, насколько она слабее в футбольном плане. Ставка на победу гостей увеличит сумму в 15 раз. Победа же хозяев добавит к сумме всего 20%. Так что даже ничью здесь рассматривать не стоит. Хотя выходить против соперника, который изначально слабее, непросто, уверен футбольный эксперт, экс-игрок сборной Игорь Колыванов: «Не очень легко такие матчи играть. Под корочкой сидит, что это не суперкоманда, и это никуда не деться».

Можно, конечно, говорить о том, что у Замбии хорошая серия без поражений из пяти матчей и даже победа на крепким Кот-д'Ивуаром, но несколько человек основного состава, в том числе главная звезда — нападающий «Лестера» Патсон Дака в Россию не приехали. Защитник Замбии Чонго уже пожаловался журналистам на самую холодную погоду в жизни. Кто бы еще сказал ему, что эта весна радует нас ранним теплом и обилием солнечных дней. Россияне же выходят на тренировки в прекрасном настроении. Смех, шутки, приколы в изобилии публикует официальный Telegram-канал команды. Конечно, все сильные стороны Замбии игроки при этом знают. По крайней мере, Антон Миранчук, который пришел с Валерием Карпиным на пресс-конференцию перед игрой, рассказывал о сопернике уверенно:

«86-е место FIFA, хорошая, крепкая команда. Наверное, ее можно сравнить со сборной из Камеруна. Африканские команды всегда отличаются, пожалуй, какими-то физическими качествами, в том числе скоростными, своей агрессией. Так что будет интересный матч, я думаю».

Карпин на встрече с журналистами, как всегда, был ироничен и немного агрессивен. По своему обыкновению главный тренер нередко отвечал вопросом на вопрос:

«— Многие болельщики говорят о том, что в сборной России позиция центрального защитника является проблемной. Так ли это, на ваш взгляд? И если эта проблема действительно существует, то как ее решить? — Возьмите центральных защитников, постоянно играющих в первой шестерке, скольких назовете навскидку? Есть проблема? Ну и все, а чего тогда спрашивать-то? Сами все знаете и понимаете. И что с этим делать, честно говоря, не знаю ни я, ни РФС. Надо ставить русских. Сейчас мы придем к Николичу, скажем, или к Семаку и заявим, что нужно ставить русских. Они проиграют две игры, и вот что с этим делать? Не знаю».

Немало вопросов, адресованных наставнику, отношения к сборной не имели. Но Валерий Карпин, так или иначе, ответил на все. Рассказал и том, что привыкает к Москве после Ростова, и даже поделился тем, что знает песню рэпера Macan, который исполнит одну из своих композиций после футбольного матча. Стоит сказать, что перед игрой болельщиков также ждет серьезное шоу. Более 500 музыкантов: гитаристов, клавишников и вокалистов исполнят хит группы «Парк Горького» Moscow Calling. Сама же игра начнется в 20.00. Прямую трансляцию со стадиона «Динамо» будет власти «Матч ТВ».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов