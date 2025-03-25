«Некоторые работы вообще оказались научными находками»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте Центра конструктивизма «Зотов», посвященном творчеству Михаила Матюшина и Елены Гуро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр «Зотов» Фото: Центр «Зотов»

В московском Центре конструктивизма «Зотов» открыта выставка питерской супружеской пары родоначальников отечественного авангардизма Михаила Матюшина и Елены Гуро. «Любовь в авангарде» называется. Более 150 экспонатов из петербургских музеев, Третьяковки и других коллекций. Многие приехали в столицу впервые. Некоторые вообще оказались научными находками, например, так называемые корневые скульптуры Матюшина, которые при подготовке проекта обнаружились в одном из музейных собраний. Русский авангард знаменит так называемыми амазонками: Надежда Удальцова, Любовь Попова, Варвара Степанова, Александра Экстер и так далее и семейными парами: Степановой с Александром Родченко, Удальцовой с Александром Древиным, Натальи Гончаровой с Михаилом Ларионовым.

Семья Гуро и Матюшина гораздо менее на слуху. Художница и поэтесса Елена Гуро очень рано скончалась, еще в 1913 году в возрасте 36 лет от лейкемии. Для современников ее наследие было крайне значимым. Через пару месяцев после ее смерти на знаменитом первом Всероссийском съезде баячей будущего, который устроили родоначальники отечественного футуризма Алексей Крученых, Михаил Матюшин и Казимир Малевич, решено было поставить оперу «Победа над Солнцем» и издать сразу два поэтических сборника Гуро.

Матюшин после бурь второго десятилетия XX века, когда он стал вдруг авангардным композитором, написавшим музыку в «Победе…», и вообще одним из основателей русского футуризма, родоначальником так называемого пространственного реализма и группы «Зорвед» (от слов «взор» и «ведать»), где главенствовало четвертое измерение, в 1920-1930-е изучал теорию цвета, создавал свои знаменитые таблицы и тихо скончался в своей постели в 1934 году, в 73 года.

Выставка в «Зотове» практически восстанавливает, вводит в современную культурологию эти два имени. Проект чудесно решен архитектурно — экспозиция построена по трем кругам. Цветовые таблицы Матюшина, документы и фото, наконец, собственно работы авторов. В отдельных интерактивных зонах можно играть в Матюшина с таблицами, слушать футуристическую музыку и стихи Гуро. Гарантирую, что вы не пожалеете, посетив эту выставку и узнаете новых авторов-авангардистов или новое о них.

Дмитрий Буткевич