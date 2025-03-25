Алексей Текслер поддержал переназначение Юлии Сударенко на должность омбудсмена
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал кандидатуру действующего уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко для назначения на новый срок. Об этом он заявил на встрече с омбудсменом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос о назначении госпожи Сударенко на новый пятилетний срок работы должно решить законодательное собрание.
«Юлия Александровна, в этом году заканчивается ваш пятилетний срок в должности уполномоченного по правам человека. Считаю, что вы достойно проделали работу, заслужили уважение и доверие людей, которые обращаются к вам за помощью. Считаю, что вы успешно справлялись и справляетесь с поставленными задачами, поэтому я поддерживаю вашу кандидатуру в качестве регионального омбудсмена на новый пятилетний срок и желаю вам успехов в этой работе», — сказал Алексей Текслер.
Губернатор подчеркнул, что вопрос назначения Юлии Сударенко на новый срок работы он обсуждал с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. По его словам, она поддержала кандидатуру госпожи Сударенко.
Юлия Сударенко доложила губернатору о результатах своей пятилетней работы. Она отметила активную работу по защите прав участников специальной военной операции. Чаще всего обращения касаются выплат денежного довольствия, социальной поддержки семей военнослужащих, розыска пропавших без вести и возвращения пленных. Особое внимание уделяется защите прав людей с инвалидностью. Разработаны рекомендации для создания многопрофильного реабилитационного центра, а также работает экспертный совет по делам инвалидов, сосредоточенный на доступной среде. Также в ходе встречи обсудили темы помощи ветеранам, многодетным семьям, детям-сиротам, малоимущим гражданам, осужденным.