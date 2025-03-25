Лукашенко на инаугурации назвал Россию «братской», а Китай — «великим»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска много «друзей и союзников». Об этом он заявил после церемонии инаугурации, которая состоялась во вторник утром во Дворце Независимости в Минске. При перечислении союзников страны белорусский лидер назвал Россию «братской», а Китай — «великим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«К счастью, у нас много друзей и союзников — братская Россия, великий Китай, партнеры Содружества Независимых Государств, ШОС, БРИКС,— сказал господин Лукашенко (цитата по "РИА Новости").— Фактически все страны, которые сегодня образуют глобальное большинство».

Это уже седьмой срок господина Лукашенко на посту президента. Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов. На них господин Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей. Явка в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году — 83,47%, в 2010 году — 79,65%, в 2006 году — 83%, в 2001 году — 75,65%, в 1994 году — 80,34% (во втором туре).

О белорусских выборах — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Анастасия Домбицкая